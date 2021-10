LIVE NH Sport met FC Volendam - Almere City FC en FC Den Bosch - Telstar

Feest in Volendam vanavond of niet? Met slechts één punt achterstand op Excelsior en ADO Den Haag is FC Volendam volop in de race voor het periodekampioenschap. Daarvoor zullen de Volendammers wel Almere City FC opzij moeten zetten. Telstar gaat op bezoek bij FC Den Bosch. Beide duels kun je vanaf 19.00 uur live horen op NH Radio.

FC Volendam viert eerste periodetitel 2015 na zege op Almere City FC - Pro Shots/Martijn Buskermolen

De laatste keer dat het Nieuwe Oranje thuis in de competitie won van Almere was in 2015. Pikant genoeg leverde dat de ploeg van toenmalig trainer Robert Molenaar óók winst van de eerste periode op. Bert Steltenpool maakte een hattrick in die met 3-1 gewonnen wedstrijd.

Quote "Je moet zelf winnen en dan zien we wel wat er overblijft" FC Volendam-trainer Wim Jonk

Vanavond is Volendam dus wel afhankelijk van de uitslagen op twee andere velden. Als Excelsior (bij NAC Breda) of ADO Den Haag (bij MVV Maastricht) wint, vissen de mannen van trainer Wim Jonk sowieso achter het net. De altijd nuchtere Jonk kijkt niet wat er elders gebeurt. "Je moet zelf winnen en dan zien we wel wat er overblijft." Tekst gaat hieronder verder.

De bal gaat in Volendam om 20.00 uur rollen. Onze verslaggever is Frank van der Meijden. FC Den Bosch - Telstar Bij Telstar is deze week de rust weer gekeerd, nadat de club door de komst van bondscoach Louis van Gaal in het brandpunt van de belangstelling stond. Grote vraag is of de Velsenaren de minimale overwinningen op FC Dordrecht (0-1) en Jong AZ (1-0) tegen FC Den Bosch een vervolg kunnen geven. Op de ranglijst ontlopen beide teams elkaar nauwelijks iets, waarbij de Brabanders in een slechte reeks zitten; van de laatste zes duels gingen er vijf verloren. Opmerkelijk genoeg wist de ploeg van trainer Jack de Gier in De Vliert onlangs wél te winnen van koploper Jong AZ (2-1). Met negen punten bezetten Telstar en Den Bosch respectievelijk de vijftiende en de zestiende plek in de eerste divisie. De aftrap in Den Bosch is om 20.00 uur. Erik-Jan Brinkman doet het wedstrijdcommentaar. NH Sport is er vanavond vanaf 19.00 uur. Uiteraard houden we je ook op de hoogte van de ontwikkelingen op de andere velden. Jong AZ ontvangt FC Dordrecht en Jong Ajax speelt uit tegen Helmond Sport. Stef Swagers.