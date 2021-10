Aanpak Kattenburgerstraat aangepast: rijbaan toch niet verlegd

De rijbaan van de Kattenburgerstraat in Amsterdam zal toch niet verlegd worden en ook komt er geen twee-richtingen fietspad. Het plan voor de nieuwe maximumsnelheid van dertig kilometer per uur blijft wel.

Dat heeft wethouder Egbert de Vries (Verkeer) laten weten in een brief aan de gemeenteraad. Hij spreekt van een "flinke versobering" van de aanpak van de straat. "De ingewikkelde financiële positie waar Amsterdam zich in bevindt, onder andere als gevolg van de coronacrisis, maakt (grote) investeringen in infrastructuur en/of openbare ruimte geen vanzelfsprekendheid."

Bus

Om het verkeer daadwerkelijk dertig kilometer per uur te laten rijden worden wel nog steeds maatregelen genomen. Zo worden de rijbanen versmald, zal de bus bij de halte op de rijbaan stoppen en komen er busdrempels.

De verlaging van de maximumsnelheid is een wens van buurtbewoners. Zij vrezen dat het veel te druk wordt in de straat als de Oostertoegang in 2022 of 2023 "opgeknipt" wordt. Verkeer zal dan namelijk via hun straat omrijden.