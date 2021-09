AZ-trainer Pascal Jansen snapt fluitconcert van eigen fans: "We waren vreselijk slordig"

AZ kwam tegen Jablonec niet goed voor de dag in de eerste helft. De Tsjechen noteerden voor rust in het Conference League-duel liefst acht kansen. Trainer Pascal Jansen begreep de frustratie van het publiek.

Jablonec slaagde er echter niet in om AZ op achterstand te zetten. De thuisploeg noteerde voor rust slechts één kans voor Albert Gudmundsson, die een hele zwakke eerste helft speelde. Vlak na de pauze was de IJslander echter de man die AZ aan de leiding bracht met een intikker op een voorzet van Owen Wijndal. "Ik ga niet liegen, maar het doelpunt was heel lekker."

Tekst loopt door onder de video.