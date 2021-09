Commissaris van de Koning brengt bezoek aan Enkhuizen: "U heeft bijzonder erfgoed"

Hij sprak daar met onder meer de organisatie van de harddraverij, jongeren- en ouderenwerkers van Welwonen en een scholengemeenschap. Ook sprak hij achter de schermen met bestuurders en was hij aanwezig bij een bijzondere openbare raadsvergadering.

Daar kwamen verschillende thema's aan bod, zoals het raadsbreed akkoord dat Enkhuizen heeft en de toekomst daarvan, de bestuurlijke samenwerking in de regio en met name ook de samenwerking met Drechterland en Stede Broec en de gemeenteraadsverkiezingen die er in maart zitten aan te komen.

Mooi, maar ook zorgen

Van Dijk was erg te spreken over de stad. "Als je het Zuiderzeemuseum uitloopt, dan kun je denken 'loop ik nou het museum in of loopt het door'. U heeft bijzonder erfgoed in uw vingers." Maar dat brengt volgens hem ook weleens zorgen. "Dat is een extra verantwoordelijk dat het met zich mee brengt. Daar moet je met elkaar uit zien te komen."

Daarnaast ging hij ook in op het raadsbreed akkoord. "Als je een raad hebt zoals u hem heeft, dan brengt dat best uitdagingen met zich mee." Hij was erg benieuwd hoe de raad de toekomst in kijkt, richting de verkiezingen. Want zegt Van Dijk: "Je wilt natuurlijk ook een slagvaardig bestuur zijn."