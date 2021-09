Langste kitesurftocht ter wereld eindigt bij de Helderse kust: "JA! IK HEB HEM!"

130 kilometer kitesurfen langs de Nederlandse westkust. Hoek tot Helder is de langste kitesurftocht ter wereld, die in één dag wordt afgelegd. Met de kitesurfmarathon wordt geld ingezameld voor de Hartstichting. Dit jaar doneerden deelnemers, sponsoren en kitefans samen al bijna 600 duizend euro.

Dit jaar is de vierde editie van de kitesurftocht. In 2016 kwam Martijn van Dijk met het idee om dit evenement te organiseren en om op die manier geld op te halen voor de hartstichting. "Mijn vriendin heeft een hartafwijking, daarom deze actie voor de hartstichting", vertelt Martijn tegen NH Nieuws. "Ik kite al sinds mijn 16e en wilde altijd al deze tocht maken. Toen dacht ik: daar kunnen we ook gewoon een evenement van maken."

Bucketlist

Hoek tot Helder is in no-time uitgegroeid tot een bucketlist-event voor kitesurfers uit heel Europa. Dit jaar gingen zo’n 450 fanatiekelingen op één dag van Hoek van Holland naar Den Helder en dat viel niet mee. De ruwe Noordzee maakte het tot een helse tocht.