Amsterdammer (29) vast voor oplichting via advertenties met BN'ers en nepnieuws

Een 29-jarige man uit Amsterdam is vorige week aangehouden voor betrokkenheid bij oplichting via nepnieuwswebsites. Veelal kwamen de gedupeerden op die websites terecht via louche online-advertenties waarin de identiteit van BN'ers als Ali B. en Jort Kelder wordt misbruikt.

Dat heeft de Fiscale Opsporings en Inlichting Dienst (FIOD) vandaag bekendgemaakt. Naast de aanhouding zijn er ook panden in Amsterdam, Velserbroek en Zweden doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op panden, auto's, cryptovaluta en bankrekeningen in binnen- en buitenland.

De waarde van de meegenomen goederen loopt in de miljoenen euro's. De FIOD-woordvoerder kan niet delen waar in Amsterdam en Velserbroek panden zijn doorzocht.

Foto's en quotes

In de betreffende advertenties, die her en der nog steeds opduiken, worden naast foto's van BN'ers quotes getoond waarin ze zogenaamd beweren met flink rendement te hebben geïnvesteerd. Wie doorklikt komt op een nepnieuwswebsite met berichten die doen voorkomen dat de betreffende BN'ers de jubelende uitspraken hebben gedaan in een gerenommeerde talkshow.

Wie z'n gegevens achterlaat, wordt op een later moment gebeld voor hulp bij het aanmaken van een account en bij de eerste inleg. Wie eenmaal geld heeft overgemaakt wordt in de periode daarna vaker gebeld en verleid om meer te investeren. De organisatie maakte het ingelegde geld over naar buitenlandse rekeningen.

Tienduizenden gedupeerden wereldwijd

De organisatie richtte haar pijlen niet uitsluitend op Nederlanders, maar was online ook in andere landen actief. Om een indruk te geven van de omvang van de fraude: op een server zijn de gegevens van een miljoen mensen gevonden. Vermoed wordt dat de organisatie wereldwijd tienduizenden mensen heeft opgelicht en daarmee tientallen miljoenen heeft verdiend.

Het onderzoek van het Nederlandse OM richt zich uitsluitend op activiteiten die in Nederland zouden hebben plaatsgevonden.

'Verwijder advertentie'

Omdat de advertenties her en der nog steeds opduiken, roept de FIOD websites die deze advertenties '(nog) niet actief verwijderen op om meer werk te maken van het weren van dit soort advertenties van hun platforms'.