Laatste preventieve fouilleeractie van proef: "Geen incidenten gezien"

De veelbesproken proef met het preventief fouilleren op wapens is ten einde: vandaag was de laatste van vijf acties. Cijfers zijn er nog niet, maar alles lijkt zonder grote problemen te zijn verlopen.

Bij de fouilleeracties waren zowel waarnemers van de gemeente als van de politievakbond aanwezig. Xander Simonis, die vandaag aanwezig was bij de actie in Geuzenveld, fungeerde in de afgelopen maand als waarnemer van de vakbond. Volgens hem lijkt alles zonder al te veel problemen te zijn verlopen. "Ik heb geen incidenten gezien. Ik heb nog even nagevraagd over de avonden dat ik er niet bij was, maar er zijn geen incidenten bekend tot zover."

Veiligheid

Voorbijgangers reageerden vandaag, op één uitzondering na, begripvol op de fouilleeractie. "Het is voor je eigen veiligheid toch?", aldus één van hen. "Stel je voor dat iemand op straat zou lopen met een wapen bij zich. Dan zou ik me niet veilig voelen."

Exacte cijfers over de wapens die in beslag zijn genomen, maar ook over incidenten met etnisch profileren, zijn er nog niet. Dat wordt in de loop van oktober bekend.