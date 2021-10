Langere droogte en hardere regen: de levende tuin is klaar voor klimaatverandering

Met een bescheiden applaus opende wethouder Gerard Slegers de 'Levende Tuin' in Zaandam. Daar kunnen Zaankanters informatie opdoen om hun tuin aan te passen aan het veranderde klimaat. De tuin was in 2019 al gereed, maar is door corona nu pas officieel geopend.

Speciaal voor NH Nieuws heeft TV-tuinman Lodewijk Hoekstra ook wat goede tips. "We krijgen langere drogere perioden en als het dan regent, gaat het harder regenen", zegt Hoekstra. "Wat je niet wilt, is te veel tegels in je tuin. Een goede verhouding tussen groen en grijs is een goed begin. En verder zorgen dat je variatie hebt in het groen, het hoeft vooral niet te netjes te zijn. Het mag een beetje wild. Het is ook natuur hè, je moet het een beetje loslaten. Dan krijg je er veel kwaliteit voor terug."

"Deze plek is bedoeld om te laten zien hoe je 'klimaatadaptatie' (aanpassen aan het klimaat, red.) kan bewerkstelligen", zei Slegers nadat hij de Levende Tuin had geopend. "Als college willen we in 2040 klimaatneutraal zijn. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we ook onze Zaankanters voor nodig." Initiatieven Zaanstad De gemeente Zaanstad doet ook nog mee aan het NK Tegelwippen. Daarbij worden mensen gestimuleerd om tegels uit hun tuin te vervangen door groen. "Ook kunnen bewoners een aanvraag doen voor een geveltuintje. Vanuit de gemeentewerf helpen we dan", besluit Slegers. Geïnteresseerden in de Levende Tuin kunnen terecht aan de Slachthuisstraat 63 in Zaandam.