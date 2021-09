Telstar met redelijk fitte selectie tegen FC Den Bosch: "Dat zijn we niet gewend"

Zakir twijfelgeval

Yassine Zakir is echter een twijfelgeval voor de wedstrijd tegen FC Den Bosch. Marouan El Ouardini en Roman Tugarinov zijn morgen in ieder geval niet van de partij. De Russische Tugarinov werd aan het begin van het seizoen vastgelegd, maar hij speelde nog geen minuut voor Telstar. "Hij traint inmiddels mee met de groep. Op 12 oktober oefenen wij tegen AFC en daar werken wij met hem naartoe", aldus Jonker.

Versterkingen?

Ondanks dat de transferperiode is afgelopen, is Telstar nog steeds op zoek naar een versterking centraal in de verdediging. Ook kwam vorige week naar buiten dat aanvaller Fabian Serrarens heeft aangeklopt in Velsen-Zuid. "Ik heb inmiddels veertien aanvragen gehad van spelers die mee willen doen bij Telstar. Ik heb tegen iedereen gezegd dat wij eerst tegen Den Bosch gaan spelen en daarna de balans gaan opmaken van de start van de competitie", laat Jonker weten.