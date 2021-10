Iconische disco gaat plat om ruimte te maken voor appartementen

Aan de buitenkant is goed te zien wat de tand des tijds met het pand heeft gedaan. Overal lopen elektriciteitsdraden en alle ramen zijn dichtgetimmerd. "Het is jaren anti-kraak geweest, ik heb er nog weleens een feest gehad ergens in 2011", lacht Dave. Binnen komt hij alleen niet, hoe hard hij ook op de deuren ramt. "Ik had het geweldig gevonden om het nog een keer van binnen te zien."

Dat het pand halverwege oktober dus tegen de grond gaat, vindt de oud-DJ niet zo gek. "Het is wel tijd voor iets anders. Dit was wel ooit dé uitgaansplek voor alle Huizers, maar er kwamen ook bussen met mensen uit Amsterdam en Hilversum. Die tijd is geweest."

Dave mocht na een DJ-contest uiteindelijk draaien in zijn favoriete club. "Ik kwam hier dan aan in mijn oude Suzuki Alto met een dikke tas vol vinylplaten." Bij de deur liep hij dan tegen Henk Bunschoten aan. Toen uitsmijter, nu eigenaar van een sportschool vlakbij de oude discotheek. "Soms waren er hier maar 900 kaarten beschikbaar en dan wilden 2.000 man hier naar binnen."