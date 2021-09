OM eist in hoger beroep ruim 19 jaar tegen Sjonny W. voor om het leven brengen van drie vrouwen

W. werd in 2019 veroordeeld tot een celstraf van 14,5 jaar, maar alleen voor doodslag op Mos en het wegmaken van haar lichaam (2004). Voor de verdwijning van Roossien (2003) en Oosterbeek (2017) werd hij tot ontzetting van de nabestaanden vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie ging tegen die uitspraak in beroep en eist nu een langere celstraf. Volgens justitie staat vast dat W. verantwoordelijk is voor de dood van alledrie de vrouwen. In de zaken rond Roossien en Mos is er extra DNA-materiaal gevonden.



Uit het onderzoek naar de verdwijning van Oosterbeek, van wie het lichaam nooit is gevonden, wijzen volgens het OM diverse verklaringen, overduidelijke patronen en het gedrag van de verdachte er op dat W. de dader is. “Bewezen kan worden dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan doodslag op de drie vrouwen en aan het verbergen, wegvoeren en wegmaken van het lichaam van Sabrina Oosterbeek.”

Gruwelijke dood

Van Mos en Roossien is volgens het OM bekend dat ze op gruwelijke wijze om het leven kwamen. Zo zou W. het lichaam van Mirela Mos in stukken hebben gezaagd. Daarna zou hij de lichaamsdelen in vuilniszakken nabij de Gaasperplas hebben gedumpt. "Ook Monique Roossien vond op een vreselijke wijze de dood. Ze werd zwaar mishandeld, dood en naakt teruggevonden. Voor oud vuil gedumpt, ruim achttien jaar geleden aan de Uitdammerdijk in Amsterdam-Noord."

W. heeft nooit iets verklaard over de drie zaken. “Door te blijven zwijgen over zijn betrokkenheid, blijven deze mensen achter met vragen over het waarom - als daar al ooit een goede reden voor kan zijn - en het hoe van de dood van hun geliefde", aldus het OM.

De rechtbank doet op 9 of 10 november uitspraak.