WOZ-waarde in gemeente Castricum stijgt het hardst, in Bergen het minst

Ten opzichte van vorig jaar is de WOZ-waarde van woningen dit jaar gemiddeld 7 procent hoger, meldt het(CBS). In de regio Alkmaar is de stijging in de gemeente Castricum met 8,2 procent het hoogst en die in gemeente Bergen met 6,5 procent het laagst.

Na Castricum is de grootste gemiddelde stijging in de regio Alkmaar te zien in Heerhugowaard, waar de WOZ gemiddeld 8 procent stijgt. In gemeente Alkmaar is de stijging van de WOZ-waarde exact gelijk met het landelijk gemiddelde: 7 procent. Ook in Heiloo ligt de stijging met 7,2 procent rond het landelijk gemiddelde. De laagste stijgingen zijn te vinden in Langedijk (6,5 procent) en Bergen (6,3 procent).