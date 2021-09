Ze zijn weer terug: de drijvende flats op het IJ

Het is een van de eerste grote cruiseschepen die weer in de stad aankomt. Vorige week was cruiseschip Amera te zien, maar die is iets minder groot dan de Vasco da Gama.

Sinds het begin van de coronacrisis kwamen er, op één na, geen grote cruiseschepen aan in Amsterdam. Er zouden er in 2020 eigenlijk 116 komen. Sinds eind juli van dit jaar komen er wel weer meer riviercruiseschepen naar de stad, maar tot vorige week waren er nog geen zeecruiseschepen te zien.

Het wit met blauwe cruiseschip telt 630 hutten. Er kunnen daardoor 1150 reizigers mee.