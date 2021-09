FC Volendam zonder Brian Plat tegen Almere City FC

FC Volendam moet het zonder vaste waarde Brian Plat doen in de wedstrijd van vrijdag tegen Almere City FC. "Zonde dat Brian niet speelt, want hij was ontzettend goed bezig", aldus trainer Wim Jonk.

Brian Plat (l) probeert Issa Kallon van Cambuur af te stoppen - Pro Shots / Vincent de Vries

Vervanger Brian Plat? Mogelijke vervanger is Mike Eerdhuijzen, maar Jonk wilde daar weinig over kwijt. "Wij hebben een aantal opties daarin. Of Mike gaat spelen, zie je morgen", was het commentaar van Jonk na afloop van de laatste training. Overigens trainde Eerdhuijzen in het partijspel niet mee met de basis. Een andere optie is dat Alex Plat een linie terugzakt.

Wim Jonk wil weinig kwijt over de vervanger van Brian Plat - NH Nieuws

Ook ontbreekt Samir Ben Sallam. Dean James is weer hersteld en inzetbaar. Ook keeper Filip Stankovic is weer terug in Volendam. De Italiaan herstelde de afgelopen weken in Italië bij zijn club Internazionale, dat hem aan Volendam verhuurt. "Hij heeft een aantal dagen meegetraind. Dat ziet er goed uit. Hij moet volgende week een goede week maken en dan zien wij verder", aldus Jonk. Barry Lauwers staat vrijdag onder de lat. Kampioenschap Eén van de smaakmakers dit seizoen is Denso Kasius. Hij is duidelijk op de vraag wanneer het seizoen voor hem geslaagd zou zijn? "Als wij kampioen worden", laat de verdediger weten.

Volendam-speler Kasius: "Als wij kampioen worden is het seizoen geslaagd" - NH Nieuws

Periodekampioenschap FC Volendam strijd nog altijd mee om de periodetitel, maar heeft het niet in eigen hand. Daarvoor moeten Excelsior en ADO Den Haag morgen punten verspelen en de Volendammers zelf winnen van Almere City FC. "Wij doen mee, maar staan niet bovenaan. Het gaat er vooral om dat wij zelf winnen en dan zien wij wel verder", aldus Jonk.

Volendam-trainer Wim Jonk: "Almere is altijd een lastige klant" - NH Nieuws

Het duel FC Volendam - Almere City FC is vrijdag vanaf 20.00 uur live te horen bij NH Radio. Frank van der Meijden is de verslaggever ter plaatse.