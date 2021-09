Diner voor zorgmedewerkers zorgt voor lach en losse heupen: "Zij hebben levens gered"

Een gospelkoor, toeterende brandweerlieden en een gesponsord diner: in Purmerend zijn gisteravond de eerste 150 zorgmedewerkers in het zonnetje gezet. Het diner is een initiatief van Stichting Vrienden voor Purmerend, die in totaal 300 zorgmedewerkers wil bedanken voor hun werk tijdens de coronacrisis. "Het komt recht m'n hart binnen", vertelt één van de genodigden.

De avond zorgt voor losse heupen en een grote lach bij de zorgmedewerkers. Eén van die zorgmedewerkers is Marian, die voor het Dijklander Ziekenhuis werkt. "De afgelopen tijd is heel heftig geweest. Deze groep collega's werkt op de uitslaapkamer. En wij hebben heel veel ondersteund op de intensive care." "Mijn taak was het motiveren van het team. Om toch maar weer die schouders eronder te zetten. En weer te zeuren om een dienst voor elkaar te krijgen. Alle lof voor het team. Maar zeker de laatste tijd kostte het mensen veel moeite om door te gaan. Mensen zijn gewoon heel erg moe."

Marian zit al veertig jaar in het vak, voor studente Gretha was de situatie als nieuwkomer overweldigend. "Het was best wel zwaar. De werkdruk was hoger, veel mensen stopten ermee omdat ze het te zwaar vonden. Het was best een soort rollercoaster."



Om het vol te houden, hebben de medewerkers veel aan elkaar gehad. Samenwerken was volgens GGD-medewerker Johan heel belangrijk: "Ongeacht of je wel of niet uit de zorg komt. We gingen voor één doel." En dat doel hield ook studente Jaylynn voor ogen: "Je moet doorgaan. Je hebt geen andere keus." Nu het eind in zicht lijkt, is het volgens de organisatie tijd om de zorgmedewerkers een blijk van waardering te geven.

'Jullie taak'

Tot blijdschap van Marian. Want hoewel er ook al tijdens de eerste golf veel werd geklapt, voelde ze de waardering na verloop van tijd wegebben. "Je kreeg te horen: 'het is toch jullie taak' en 'je moet toch zorgen voor de patiënt'", vertelt ze. "En voor het team was het moeilijk. Want mensen hielden zich steeds minder aan de regels, maar de ziekenhuisopnames bleven komen. Dan is het fijn dat er toch op deze manier extra aandacht aan wordt besteed."