Jopie (82) heeft na anderhalve maand nog altijd geen passende woning

Jopie Glas (82) uit Egmond aan Zee wacht nog steeds op een benedenwoning. Met haar reuma komt ze slechts met zeer grote moeite de trap af om boodschappen te doen en daarom zoekt ze al twee jaar naar een passend huis. In augustus kwam ze in het nieuws toen de beganegrondwoning onder haar aan haar neus voorbijging. Geëmotioneerd vertelde ze aan NH Nieuws over haar penibele situatie.

Na de aandacht voor Jopie in het nieuws, volgde een vloedgolf aan reacties. "We zijn echt overdonderd door de vele steunbetuigingen. Ook kregen we berichten van mensen die wilden ruilen, maar daar zat niks bij. Mijn moeder wil in Egmond blijven en dicht bij het centrum, zodat ze dat wat ze nog kan op haar leeftijd, nog zo lang mogelijk kan blijven doen."

Inmiddels zijn we anderhalve maand verder, en Jopie woont nog altijd in haar bovenwoning. "Er zijn haar wel een aantal woningen aangeboden, maar daar zat geen passende tussen", vertelt haar zoon Ab Glas aan NH Nieuws.

Kennemer Wonen bood na het zien van de video haar excuses aan aan Jopie. "Dat hebben ze uitgebreid gedaan", zegt Ab Glas. "Ze hebben uitgelegd hoe ze wel in aanmerking kan komen voor een benedenwoning. Ook hebben we afgesproken dat wanneer we een woning zien, we elkaar bellen. We hebben er vertrouwen in dat het uiteindelijk gaat lukken."

"Er zijn passende seniorenwoningen in het dorp aanwezig. We moeten alleen wachten tot die vrijkomen, en daar hebben we geen invloed op. Mijn moeder wil nu vooral rust en rustig wachten tot er goed nieuws komt."