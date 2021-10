Ruim jaar cel geëist tegen man die dreigde met 'verzetsaanslag' op vaccinatielocatie

Het Openbaar Ministerie eist een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van dertien maanden tegen Ralph K. (38) uit Den Helder. De man zou in maart dit jaar een aanslag hebben beraamd op de GGD-vaccinatielocatie in het voormalige stadhuis van Den Helder. Dit wilde hij volgens justitie doen met een bom van vuurwerk en benzine: de locatie moest er minstens een week door worden platgelegd.

Dat is gebleken uit (opgenomen) gesprekken met zijn telefoon. Hij schreef onder meer dat hij op zoek was naar een cobra 6 (zwaar vuurwerk), lonten, een pijp en portofoons. Zelf verklaarde K. dat hij aangeschoten was en stoer wilde doen en dat de portofoons voor iets anders waren.

De officier van justitie meent dat 'we blij mogen zijn de politie zo snel heeft ingegrepen'. Zij zei zojuist in de Alkmaarse rechtbank dat met de aanhouding van K. een terroristisch misdrijf is voorkomen.

Zorgen over radicalisering

Omdat K. geen duidelijkheid geeft over zijn motieven maakt justitie zich zorgen over een mogelijke radicalisering van de man uit Den Helder, die kritisch is op de overheid, media en de coronamaatregelen. "We krijgen geen grip op zijn denkbeelden en motieven. Daarnaast blijkt uit zijn internetgedrag dat hij er niet voor terugdeinst om radicale standpunten in te nemen."

De man deed regelmatig mee met anti-coronademonstraties. Ook had hij contact met Defend Den Helder. "Dit betekent niet dat hij ook in staat is tot geweld. Het blijkt juist te gaan om vreedzame demonstraties", zegt zijn advocaat Arthur Hoogland. Hij meent dat zijn cliënt tot uitspraak is uitgelokt.

K., vader van een zoon, verklaarde zelf dat hij spijt heeft van zijn uitspraken en geen intentie had over te gaan tot uitvoering van zijn verzetsplannen. Toch eiste het OM dertien maanden celstraf, ook omdat het zorgde voor onrust bij inwoners van de Noordkop. Met aftrek van zijn voorarrest zou dit komen op acht maanden celstraf.