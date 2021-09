WOZ-waarde nog nooit zo hoog, grootste stijging in Zandvoort

De gemiddelde waarde van een woning in Noord-Holland is afgelopen jaar met 9 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Daarmee is de gemiddelde WOZ-waarde van een huis in Noord-Holland 367.000 euro, het hoogste in vergelijking met andere provincies. Bekijk hieronder hoe groot de stijging in jouw gemeente was.

De gemiddelde woningwaarde van Nederland is 290.000 euro. Dat is een record: nog nooit was de gemiddelde WOZ-waarde huis zo hoog. Ten opzichte van vorig jaar is de WOZ-waarde met zeven procent gestegen. In Noord-Holland was de stijging het kleinste.

Grote stijging Zandvoort

De waarde van een huis in onze provincie steeg het hardst in Zandvoort. Vergeleken met vorig jaar is de WOZ-waarde van een huis in Zandvoort met 11 procent gestegen. Ook in gemeente Haarlemmermeer was er een grote stijging met 10,2 procent.

In Amsterdam is de waarde van een woning het minst gestegen: slechts met 1,2 procent.

Duurste huizen in Bloemendaal

In Noord-Holland is de gemiddelde WOZ-waarde het hoogste van alle provincies. In Bloemendaal staan de duurste huizen: daar is de waarde van een huis gemiddeld 778.000 euro. Laren (719.000 euro) en Blaricum (685.000 euro) vullen de top drie aan. Met meer dan een ton lager volgt Heemstede (554.000).

In Den Helder is de waarde van een huis het laagste: 170.000 euro. Daarna volgen Enkhuizen (249.000 euro) en Hoorn (256.000).

Bekijk hieronder de stijging van de WOZ-waarde in jouw gemeente: