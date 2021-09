"In het heetst van de coronastrijd", zo noemt Dave Bakker het moment dat hij een vergunning aanvroeg voor een kermis in zijn eigen dorp Nederhorst den Berg. Maar dat weerhield de 24-jarige er niet van om zijn nek uit te steken en het toch te doen. "Omdat ik vond dat er gewoon kermis moest komen. Klaar."

Dave steekt nek uit en organiseert in zijn eentje kermis in eigen dorp - NH Nieuws

Op het moment dat de zweefmolenbaas de vergunning aanvroeg, waren er een hoop strenge regels waar hij aan moest voldoen. Zoals hekken, een in- en uitgang en een looproute. "Daarom deden het Oranjecomité en veel gemeenten denk ik niets. Die denken allemaal: het is mij te riskant en te veel gedoe", legt Bakker uit.

Afgelopen twee jaar was er geen kermis in het dorp vanwege de coronapandemie. Normaal is de kermis in april, maar dat ging nu niet. Dave Bakker heeft zelf een zweefmolen en reist daarmee verschillende kermissen af, ook afgelopen zomer. Dus vond hij gewoon dat het in zijn eigen dorp ook moest lukken.

"Wij reizen op allerlei plekken en ik had gezien dat het gewoon kon. Dus ik dacht: waarom doen we zo moeilijk. Het is een hele kleine dorpskermis. Met een paar kleine aanpassingen kan je alsnog kermis vieren", vervolgt hij.

Zo ging hij ineens van zweefmolenbaas naar organisator en regelde hij alles. Alle coronamaatregelen bleken toch wel de grootste uitdaging. Dat blijkt achteraf voor niets, want sinds de laatste versoepelingen is een hoop vervallen.

En of hij voortaan organisator wordt? "Ik houd het liever bij draaien", zegt hij lachend. "Een dag van tevoren weer een afzegging, dan weer dit en dan weer dat. Iedereen die heeft altijd wel wat. Als iedereen zijn afspraken nakomt, is het denk ik heel leuk. Maar anders bezorgt het ook wel een hoop hoofdpijn."

Feest

Ondanks de hoofdpijn is het Bakker gelukt een volwaardige kermis neer te zetten. Dus is het de komende dagen feest op het dorpsplein in Nederhorst den Berg. Met onder andere een draaimolen, schiettent en zweefmolen is er van alles te beleven. "Nu nog mooi weer", zegt Bakker lachend. "Het gaat volgens mij drie dagen regenen. Maar we gaan er het beste van maken."