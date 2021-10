Droom van verstandelijk beperkte Moniek gaat in vervulling: "Ben heel blij"

Een bijzondere avond voor Moniek Kaarsemaker deze week, cliënt van Leekerweide in Wervershoof. Ze won namelijk de droomwedstrijd, die werd georganiseerd door WestFrieze bibliotheken en VrijetijdsbestedingNH. De droom van een privéchef op locatie werd werkelijkheid en dat maakte veel los bij zowel Moniek als haar medewoners.

Moniek Kaarsemaker straalt als een pauw naast chef Cees Hauwert, die speciaal voor haar komt koken in de Leekerweide. - Tom de Vos

"De inspiratie voor de actie komt van het boek: Ziep Rolstoel Toverpaard", vertelt een trotse Mijke Groen, die werkzaam is bij VrijetijdsbestedingNH. "Cliënten van de Leekerweide hebben hun dromen via filmpjes en foto's met ons gedeeld. Ik ben super blij voor Moniek en ook voor haar medebewoners dat de chef tijd voor ze vrij heeft gemaakt. Hij doet dit immers vrijwillig." De winnares van de wedstrijd kan haar geluk niet op als ze naast de chef in de keuken staat. "Ik ben heel blij", lacht Moniek, terwijl ze haar arm om het middel van chef Cees Hauwert heeft geslagen. Ook de medebewoners van Moniek vinden het geweldig dat hun huisgenoot deze droom had. "Ik ben heel trots op haar", aldus een medebewoonster.

211003_WENS - NH Nieuws

Cees Hauwert prepareert het viergangenmenu. De gerespecteerde kok is werkzaam in een van de restaurants van Ron Blaauw in Amsterdam en werd door Mijke Groen benaderd om een avondje te koken voor de cliënten.

Quote "Eigenlijk zeg ik altijd: nee. Maar soms is het verhaal zo goed, dan doe ik het wel. Dit was zo'n moment." Cees hauwert, chef

De inwoners van de Leekerweide krijgen vlees, vis en vegatarische gerechten voorgeschoteld. Zelf had de kok al in zijn eigen keuken voorbereidend werk gedaan, maar ook de cliënten helpen nog een handje mee waar het nodig is.



"Eigenlijk zeg ik altijd: nee, tegen dit soort acties", concludeert Cees Hauwert. "Maar soms is het verhaal zo goed, dan doe ik het wel. Dit was zo'n moment."

Het koken levert lachwekkende taferelen op tussen Moniek en een medebewoonster. - Tom de Vos

De schrijver van het boek Ziep Rolstoel Toverpaard is 'van grote inspiratie geweest' voor de totstandkoming van de wedstrijd die Moniek won. "Helaas kregen wij het treurige bericht dat schrijver Freek van Duin vorige week op 30-jarige leeftijd is overleden", aldus Mijke Groen.



Freek leed aan de ziekte van Duchenne. Met het boek ’Ziep Rolstoel Toverpaard’ werd zijn droom werkelijkheid. Naar aanleiding van het boek van Freek organiseerde VrijetijdsbestedingNH samen met Stichting Westfriese Bibliotheken en VrijwilligersNH binnen Leekerweide de Droomwedstrijd.