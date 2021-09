Metrosysteem kon zaterdag niet gereset worden: "Maakte me grote zorgen"

De grote metrostoring van afgelopen zaterdag in Amsterdam was anders dan eerder dit jaar was voorgekomen. Wethouder Egbert de Vries zei vanmorgen tijdens een commissievergadering dat hij zich daar dit weekend "grote zorgen" over maakte. Er wordt nu uitgezocht wat het probleem was.

Gisteren werd duidelijk dat er na de storing overgestapt is op het oude systeem. Dat was na de meeste eerdere storingen niet zo, want toen kon het systeem gereset worden en alle metro's konden dan na een uur weer rijden. Het was eigenlijk de bedoeling om uiterlijk vandaag volledig over te stappen, maar dat is dus mislukt.

Niet al te veel

"Ik moet eerlijk zeggen, dat ik me over die eerdere storingen niet al te veel zorgen maakte", zei De Vries. "Ik begreep heel goed uw zorgen en dat het vervelend is voor reizigers als je ergens naartoe moest en een uur moest wachten. Wat steeds gebeurde was dat je een reset deed en later een software-update, dat is wat je dan kunt tegenkomen, dacht ik."