Zijn 'oases' de perfecte upgrade voor Amstelveens Stadsplein?

In Amstelveen heerst al langer onvrede over de manier waarop het Stadsplein is ingericht. Onze mediapartner AAN! hield een enquête onder haar lezers. De reacties liegen er niet om, zo zei iemand: "Het is een koud, kil en tochtig plein. Er is niets gezelligs aan."

NH Nieuws / Jasper Leegwater

Een ander vertelde: "Ik vind ‘t veel te groot en sfeerloos met al die tegels en hoge gebouwen." 'Sfeerloos' was een woord dat door velen wordt gebruikt om het plein te omschrijven.

Om van het Stadsplein een bruisende plek te maken die voor heel Amstelveen aantrekkelijk is, hebben ontwerper Han Schooneman en marketeer Hans Breuker de handen ineengeslagen. Anderhalf jaar geleden dienden zij al een eerste plan in bij de gemeente. Han zou graag zien dat er geïnvesteerd wordt in flexibele, verplaatsbare elementen voor het plein. "Wij noemen dat oases. Dingen die je neerzet en die je ook weer weg kan halen als dat nodig is. En dat alles in combinatie met wat hier op het plein gebeurt. Niet alleen de horeca, maar ook de muziekschool en de schouwburg." Tekst gaat verder onder de video.

Stadsplein in Amstelveen moet gaan bruisen door toevoeging 'oases' - NH Nieuws