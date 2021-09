Dubbeldekker klem onder viaduct door foutje van buschauffeur

Een dubbeldekkerbus van Connexxion is woensdagavond rond 19.30 uur vast komen te staan onder het spoorviaduct bij het Stationsplein in Haarlem. De chauffeur was klaar met zijn rit en op weg naar de garage, toen hij besloot om van de vaste route af te wijken en zich daardoor per ongeluk klem reed onder het viaduct.