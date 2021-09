Jongeren kunnen zonder straf mes of steekwapens inleveren in West-Friese gemeenten

Anoniem en zonder straf kunnen West-Friese jongeren vanaf maandag 11 oktober een week lang in hun gemeente een mes, steekwapen of nepwapen inleveren. Het is onderdeel van een landelijke campagne, want steeds vaker lopen jongeren met een mes of (steek)wapen op zak.

In de afgelopen paar jaar verdriedubbelde het aantal (steek)wapens die de politie innam bij jongeren. In 2020 ging het landelijk om ruim 1.500 voorwerpen terwijl dit er in 2017 nog 486 waren. Ook raakten meer tieners betrokken bij steekincidenten. Zo ging het afgelopen zaterdag mis toen een 15-jarige jongen op de kermis in Hoogkarspel werd gestoken.

Alle West-Friese gemeentes doen mee aan de campagne. Op drie plekken komen inleverpunten: in de gemeente Hoorn, Medemblik en Opmeer. Jongeren kunnen hun steekwapen ook inleveren in een andere gemeente dan waar zij zelf wonen. 'Begin er niet aan' De burgemeesters maken zich zorgen over de groei van het aantal steekwapens onder jongeren. Burgemeester Frank Streng van Medemblik vindt het onbegrijpelijk dat jongeren denken een steekwapen nodig te hebben. "Ik zou tegen alle jongeren willen zeggen 'begin er niet aan'. Wapens zijn nooit de oplossing en stoer is het al helemaal niet. Ik hoop dat jongeren van de gelegenheid gebruik maken en hun steekwapen inleveren.” Ook de Hoornse burgemeester Jan Nieuwenburg ziet de toename van steekwapens onder jongeren in de regio. "Vaak realiseren jongeren zich onvoldoende welke risico's zij nemen door het dragen en gebruiken van een wapen. Messen en andere steekwapens maken onze samenleving alleen maar onveiliger. Door mee te doen met deze actie laten wij zien dat we deze wapens onacceptabel vinden en roepen iedereen op deze anoniem in te leveren." Verboden Het op zak hebben van een (steek)wapen is verboden. Demissionair minister Grapperhaus werkt aan een wet die de verkoop van legale messen aan minderjarigen verbiedt. Ook vindt er overleg plaats met grote winkelketens om ervoor te zorgen dat er minder messen aan jongeren worden verkocht.