Paula steekt laatste peuk op voor retraite Stoptoberhuis: "Ben er klaar voor"

Paula Warmerdam uit Heemskerk rookt naar eigen zeggen een pakje per dag weg. Vandaag laat zij zich daarom - samen met 24 andere verslaafde Nederlanders - vrijwillig opsluiten in het Stoptoberhuis in Vinkeveen. De kandidaten worden daar bijgestaan door professionele stopcoaches. "Vanmorgen zat ik gewoon aan de koffie met een sigaretje - daarom sluiten ze mij op", vertelt de Heemskerkse vanochtend op NH Radio .

Tijdens de campagne Stoptober is het de bedoeling dat deelnemende rokers in de maand oktober 28 dagen lang geen sigaret opsteken. Lukt het om 28 dagen niet te roken, dan bestaat er vijf keer meer kans om er vanaf te komen, claimt de organisatie.

Van 30 september tot en met 4 oktober brengt Paula de moeilijkste dagen door met 24 andere rokers in Vinkeveen, waar ze terecht kunnen bij coaches, internisten en longartsen. Via de website van Stoptober is te volgen of de stoppers het vol kunnen houden. "We mogen allemaal een sigaret mee, die we straks met elkaar voor het huis oproken en dan is het klaar."

Baas boven baas

Volgens de organisatie zouden er in de afgelopen jaren al zo'n 350.000 rokers op deze manier zijn gestopt. "Op de derde dag dat je niet rookt is de nicotine uit je lichaam", legt Paula uit. "Dan krijg je ontwenningsverschijnselen. Na vijf dagen laten de stopcoaches je ook echt nog niet los. Ze blijven continu in contact. Echte nazorg dus."

Tekst gaat verder onder de video.