Langste kitesurftocht ter wereld gaat naar Den Helder: "Het is een magnifiek gezicht"

Dit jaar is de vierde editie van de kitesurftocht. In 2016 kwam Martijn van Dijk met het idee om dit evenement te organiseren en om op die manier geld op te halen voor de hartstichting. "Mijn vriendin heeft een hartafwijking, daarom deze actie voor de hartstichting", vertelt hij. "Ik kite al sinds mijn 16e en wilde altijd al deze tocht maken. Toen dacht ik: daar kunnen we ook gewoon een evenement van maken."

Op dit moment staat de teller al op 593.000 euro. "Dat is een fantastisch bedrag, ik hoop dat we de 600.000 euro halen aan het eind van de dag." Van Dijk rijdt in een van de volgauto's mee over het strand. De tocht verloopt volgens plan. "De laatste deelnemers zijn net vertrokken en de eersten hebben Zandvoort al bereikt."

Trotse vader

Twee deelnemer zijn de broers Wouter (23) en Martijn (20) Smeets uit Beverwijk. Hun vader Rene Smeets volgt zijn zoons vandaag. "Het zijn echt mijn kanjers", vertelde hij vanochtend trots bij NH Radio.

De twee broers hebben veel kite-ervaring, dus Rene denkt dat ze de tocht van 130 kilometer gaan halen. "De jongens zijn al jarenlang aan het kitesurfen. Hebben nationale en inter-nationale wedstrijden gevaren. Dus fysiek en kite-technisch kunnen ze deze tocht wel aan", zegt Rene.