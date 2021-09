Komt-ie of niet? Nu al zorgen over aankomst Sinterklaas in Zaandam-Zuid

Naast onduidelijkheid over de regels voor klassieke sinterklaasintochten, zijn er bij de Sinterklaasintocht in Zaandam-Zuid ook andere zorgen. Organisator Rene de Reus van Sint in Zaanstad heeft het benodigde geld nog lang niet binnen. Daarom is hij de komende weken druk aan flyeren in een poging om gulle geldschieters te bereiken.

Nu al zorgen over aankomst Sinterklaas in Zaandam-Zuid - NH Nieuws

Daarnaast heeft De Reus een subsidieaanvraag bij de gemeente Zaanstad ingediend. "We hebben nog geen definitieve uitslag over de subsidieaanvraag ontvangen. Het geld is daarnaast nog geen tien procent van de hele begroting", zegt De Reus.

Er is veel onzekerheid bij sinterklaascomités over de regels voor klassieke Sinterklaasintochten. Sommigen denken erover na de intocht helemaal niet door te laten gaan. Lees het hele verhaal hier.

De komende weken brengt hij 25.000 folders bij buurtbewoners rond om te vragen om een financiële bijdrage. Het hele feest - de intocht van de Sint en de aansluitende optocht door de buurt - kost de organisatie zo'n 16.000 euro. Corona De Reus wijt de zorgen vooral aan corona. "We missen veel sponsoren onder andere door faillissementen." Ook zijn er veel bedrijven die normaal wel bijdragen, maar het geld voor sponsoring nu niet kunnen missen. "Daarnaast merk je wat terughoudendheid bij mensen rond de discussie om de pieten." De Reus werkt enkel met zwarte Pieten, reden voor sommige mensen om niet bij te dragen. Kaders intocht Als het lukt om voldoende geld op te halen, staat de organisatie alweer de volgende uitdaging te wachten. Er is nog veel onduidelijkheid over de kaders waarbinnen de eventuele intocht mag worden georganiseerd. "Onze burgemeester zit bij het 'grote' overleg. We worden altijd goed geïnformeerd, als er aanpassingen nodig zijn kan dat." Zo bereidt De Reus zich al voor op scenario's waarbij wordt gecontroleerd op vaccinatie- of coronatestbewijzen. "Voor kinderen vanaf 13-jaar zouden we dan de corona-app moeten controleren. Daar zijn we druk mee bezig."