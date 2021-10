Abdessamad (30) zag verhaal van Jopie (82): "Waarom woon ik wél in een seniorenflat?"

Abdessamad (Ab) Oukarrou is dertig jaar en woont tot zijn eigen verbazing in een seniorenflat. Na het zien van de reportage van NH Nieuws over de 82-jarige Jopie Glas uit Egmond, die maar geen passende woning kan vinden, was Ab diep geraakt, maar ook verbaasd. Hij is namelijk de enige jonge bewoner in het woon-zorgcomplex De Boogaert in Castricum.

"Het is natuurlijk raar dat ik in een seniorenflat woon, terwijl die eigenlijk naar iemand moet die er behoefte aan heeft, zoals Jopie", vertelt de geboren Alkmaarder. Hij betrok de flatwoning zo'n anderhalf jaar geleden, niet precies wetende waar hij terecht kwam. "Ik kende Castricum niet en was vooral blij dat ik eindelijk een eigen woning toegewezen kreeg, maar het is gewoon een bejaardenhuis." Na zijn studie in Amsterdam wilde Ab terug naar Alkmaar, maar vond daar niets geschikts. "Toen de advertentie van mijn huidige woning voorbijkwam, dacht ik: waarom niet? Castricum is in de buurt."

De 82-jarige Jopie uit Egmond aan Zee zit, anderhalve maand nadat ze haar verhaal deed bij NH Nieuws, nog steeds in een bovenwoning. "Er zijn haar wel een aantal woningen aangeboden, maar daar zat geen passende tussen", aldus haar zoon Ab Glas tegen NH Nieuws.

Ja, geeft Ab toe, er stond in: 'aansluiting aanwezig voor een scootmobiel', maar ook: 'geschikt voor jong en oud'. "Bij de bezichtiging kreeg ik te horen dat er meerdere jonge mensen in het complex wonen. Maar dat blijkt niet het geval. Ik ben de enige tussen allemaal 70+'ers."

Quote "Als mijn vrienden hier langskomen, lijkt het op een theekransje om de rust niet te verstoren" Ab over zijn woning

Het appartement van Ab voldoet dan ook aan alle wensen voor senioren: gelijkvloers, drempelloos, een grote rolstoeltoegankelijke douche en twee liften zijn beschikbaar. Allemaal faciliteiten die hij niet nodig heeft. Hij voelt zich dan ook niet op zijn plek in De Boogaert. "Feestjes geef ik niet, terwijl ik best mijn verjaardag zou willen vieren, alleen maar om geen onrust of overlast te veroorzaken voor de ouderen. Mijn vrienden komen hier weleens, maar het lijkt dan meer op een theekransje." Bekijk hier het hele interview met Ab, met ook een rondleiding door zijn 'bejaardenwoning'. Tekst gaat verder onder video.

Ab (30) woont in een woon-zorgcomplex voor senioren - NH Nieuws/ Anne Klijnstra

Ab wil graag weg, naar een plek met leeftijdsgenoten. "Jong zijn is hier voor mij niet mogelijk. Hier word je snel oud, maar verhuurder Kennemer Wonen zegt dat ik nu eenmaal het contract voor de woning getekend heb en dat ik het via woningruil moet proberen." Inmiddels heeft hij dat gedaan, maar er reageren vooral jonge mensen op zijn woning. Maar dat is niet wat hij voor ogen heeft na het zien van de penibele situatie van Jopie. "Deze flat moet naar iemand die de faciliteiten nodig heeft, en dus op leeftijd is." Ruilen met Jopie zou ideaal zijn, maar Ab heeft begrepen dat zij in Egmond wil blijven. "Maar er zijn zeker ook mensen in Castricum en omgeving te vinden. Ik hoor van zorgpersoneel hier dat er wachtlijsten zijn voor dit soort flats."

Reactie Kennemer Wonen NH Nieuws heeft de woningcorporatie meermaals, op meerdere dagen, om een reactie gevraagd. Uiteindelijk kwamen zij hiermee: "De Boogaert is een complex dat bestaat uit een deel vrijesectorwoningen, een deel zorgwoningen die verhuurd worden via Viva! en Odion, en 38 sociale huurwoningen", aldus een woordvoerder van de woningcorporatie. "De vrije sector en sociale huurwoningen worden verhuurd via Kennemer Wonen." Hoe kan het dat een jongere in een seniorenflat woont? "De sociale huurwoningen aan De Boogaert zijn woningen die met voorrang worden geadverteerd voor mensen met een huisvestingsindicatie. Wanneer die niet reageren, wordt de woning aangeboden aan de eerstvolgende zonder die indicatie, zoals ook vermeld staat in advertenties." Is voor kandidaten wel goed duidelijk dat om een woon-zorgcomplex gaat? "Tijdens bezichtiging hebben geïnteresseerden de mogelijkheid de omgeving, het complex en de woning te bekijken. Daarna is er de keus de woning wel of niet te accepteren. Wij hebben inmiddels begrepen van de heer Oukarrou dat hij graag wil verhuizen. Dat kan door te reageren op het aanbod van SVNK [Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland, red.] of via woningruil." Is Ab tijdens de bezichtiging gezegd dat er meerdere jongeren wonen? "In het deel van De Boogaert met sociale huurwoningen wonen mensen van verschillende leeftijdscategorieën. Het merendeel is senioren van 65+, maar er wonen ook bewoners van lagere leeftijd."