Defensie schiet granaten IJsselmeer in om nauwkeurigheid radarsysteem te meten

Van 27 september tot en met 7 oktober schieten de militairen met een Pantserhouwitser 2000, een stuk langeafstandsgeschut, granaten over een afstand van ruim 18 kilometer het IJsselmeer in. Doel is de nauwkeurigheid van een radarsysteem te meten.

De testen worden uitgevoerd door het Kenniscentrum Wapensystemen & Munitie, het onderdeel van Defensie dat ervoor zorgt dat de militairen met werkend materieel, munitie en wapens ten strijde trekken.

Overste Klaas Fridsma van het Kenniscentrum stipt het belang van deze testen aan: "Wij beproeven munitie, wapens en wapensystemen, van de kleinste kalibers tot het allergrootste. Het is belangrijk dat de operationele eenheden veilige wapens en veilige munitie hebben en die veiligheid mag best wat kosten."

Radar, camera en verrekijkers

Veiligheid is het belangrijkste bij het testen met echte munitie en daarom is er een driedubbele controle met radar, camera en verrekijkers, zodat het stuk IJsselmeer waar de granaten terechtkomen en exploderen vrij is. Als het zicht beperkt is, wordt er niet geschoten.

Defensie gebruikt de beproevingslocatie langs de Afsluitdijk gemiddeld zeven dagen per jaar. Het kenniscentrum heeft een een thuisbasis bij ‘t Harde op de Veluwe en een andere testlocatie bij Petten.