Populaire padelsport groeit uit jasje: "Vooral 's avonds lastig om aan een baan te komen"

De populariteit van padel is nog altijd groeiende en dat zorgt voor grote drukte op de banen. De racketsport, die ingrediënten heeft van tennis en squash, kan inmiddels op negen locaties in de stad gespeeld worden en daar staat het dagelijks vol.

De populariteit is zo groot, dat de tijden om 'even' een baan voor de volgende dag te reserveren er al lang niet meer bij is. Dat terwijl de padelbanen als paddenstoelen uit de grond schieten. Voorbeeld van zo'n nieuweling is B. Padel: sinds november exploiteren zij 6 padelbanen in kantorencomplex B. Amsterdam. "We zijn van 8. 00 tot 23.00 uur open en sowieso vanaf 17.00 uur zit het vol", vertelt Tomas Juch over de. dagelijkse gang van zaken bij B. Amsterdam. "Overdag hebben we vaak nog losse uurtjes en geven trainers les."

Tennisbond KNLTB is blij dat de sport zo'n groei doormaakt en probeert als bond bij te dragen aan speelkansen voor iedereen. Momenteel zijn het voornamelijk commerciële partijen die banen aanleggen, maar de bond hoopt dat ook verenigingen ervoor kiezen om padel te omarmen. "Het is kijken naar een kansenkaart in Amsterdam waar we met padel aan de slag kunnen", vertelt KNLTB programmamanger padel Frank Neering. "Het gaat momenteel eigenlijk te snel, want we hebben even tijd nodig."

Meer banen

Dat merken de spelers ook, want door het grote enthousiasme is het reserveren een gevecht. "Het is echt niet te doen", vertelt een speler. "Ik heb het op veel locaties geprobeerd en vooral 's avonds is het echt lastig om aan een baan te komen." Een ander vult aan: "Vooral als je veel wilt spelen en op het laatste moment wat wil inboeken wordt het lastig. Ze moeten er meer banen bij aanleggen."

Dat zien ze bij de KNLTB ook als oplossing, maar dan wel meer balans tussen commercie en vereniging. "We willen ook graag dat de jeugd in aanraking komt met deze mooie sport, maar zij zullen niet snel een baan huren", aldus Frank Neering. "Mensen willen ook graag lidmaatschappen zodat ze een keuze hebben tussen 'pay and play' en lid worden. Alles bij elkaar is een gezondere balans belangrijk voor de sport."