Kabelbaan over het IJ stap dichterbij: "Super sick"

"Elke gemiddelde Nederlander die het woord 'kabelbaan' hoort denkt aan bergen en skiliften", vertelt initiatiefnemer Willem Wessels in de Minervahaven waar een tussenstation zou moeten komen. "Maar dan heb je niet in de gaten dat wereldwijd in allerlei steden in Zuid-Amerika, Noord Amerika, in Lissabon, Parijs, Londen - dat daar kabelbanen worden gebouwd die echt een openbaar-vervoersfunctie hebben."

"Als je vergelijkt wat een brug of een tunnel kost, dan is dit peanuts"

Wessels, ingenieur, en zijn compagnon Bas Dekker (econoom) werden en worden nogal eens raar aangekeken als ze hun plannen ontvouwen voor een kabelbaan in Amsterdam. Groot was dan ook de blijdschap toen verkeerswethouder Egbert de Vries (PvdA) bekend maakte dat Amsterdam en de Vervoerregio gaan meewerken aan een "haalbaarheidsonderzoek" voor het plan. Wessels: "Wij vinden dit een feestelijke doorbraak."

Daarmee is de kabelbaan, die van Noord via de Minervahaven naar metrostation Isolatorweg leidt en zo het toekomstige Havenstad moet ontsluiten, nog lang geen feit. De gemeente betaalt namelijk niet mee. De twee geplande bruggen over én de voetgangerstunnel onder het IJ kosten al genoeg, de financiering zal uit de markt moeten komen. "Als je vergelijkt wat een brug of een tunnel kost, dan is dit peanuts", aldus Wessels.



De initiatiefnemers ramen de kosten op 130 miljoen euro en in 2030 zou de IJbaan gereed kunnen zijn. Amsterdammers reageren wisselend, al trekt een jongen op CS alvast enthousiast zijn portemonnee. "Hier, 50 eurocent, ik vind het super sick."