Minister Blok: besluit over gasboringen in Waddenzee niet voor maart 2022

Het besluit over gaswinning in de Waddenzee wordt niet genomen voor maart 2022. Dat heeft demissionair minister Blok gezegd in een zogenoemd tweeminutendebat met leden van de Tweede Kamer. Eerder vandaag vroeg de provincie Noord-Holland het demissionaire kabinet in een brief te stoppen met gaswinning in de Waddenzee en daar ook geen nieuwe vergunningen voor te verlenen.