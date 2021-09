Spoeddebat na uitlatingen Haarlemse CDA-wethouder over coronapas

Louise van Zetten van Hart voor Haarlem vroeg maandag, direct na het twitterbericht van wethouder Rog, al een spoeddebat aan . "Ik begrijp niet hoe de uitspraak van Rog zich verhoudt ten opzichte van het standpunt van de gemeente en de burgemeester. Het staat lijnrecht tegenover het standpunt van zijn eigen partij", zei ze eerder deze week.

Vragen

Actiepartij heeft al laten weten welke vragen zij hebben voor de extra vergadering. Zo wil de partij weten in hoeverre het college van B&W op de hoogte was van de opvattingen van wethouder Rog en of de burgemeester daar zelf op de hoogte van was.

Verder vraagt de partij zich af in hoeverre de uitspraken van de wethouder een geloofwaardige invulling van het wethouderschap mogelijk maakt.

Tweet

De wethouder betuigde in zijn tweet steun aan de onstslagen staatssecretaris Mona Keijzer, die iets daarvoor liet weten ook uit de Tweede Kamer op te stappen. "Ik ben het gewoon ontzettend met haar eens", schreef hij.