College Bergen houdt vast aan inperking toeristische verhuur eigen woning in kustdorpen

In de hele gemeente geldt al dat eigen woningen niet meer dan drieënzestig dagen per jaar mogen worden verhuurd. Voor de kustdorpen wil het college van B&W geen uitzondering maken. "Woningen zijn er om in te wonen", stelt wethouder Klaas Valkering. "Het is geen verdienmodel voor beleggers, zeker niet met de huidige woningnood."

In het nieuwe collegebesluit is onder meer een tijdlijn opgenomen over wat er in het verleden wel en niet is toegestaan in de verhuur van eigen woningen in beide kustdorpen. Daaruit zou blijken dat verhuur in de terrasflat nooit is toegestaan.

Volgende maand bespreekt de gemeenteraad het voorstel. Als die akkoord gaat, dan blijft de nu al geldende meld- en registratieplicht voor de maximale verhuur van drieënzestig dagen in Bergen aan Zee en de terrasflat in Egmond bestaan.