Wel parkeren, niet betalen? Haarlems nieuwe scanauto maakt pakkans drie keer zo groot

Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Dankzij de aanschaf van een nieuwe scanauto verwacht Haarlem drie keer meer parkeercontroles te kunnen uitvoeren. En dat is volgens de gemeente belangrijk om de leefbaarheid in de stad te verbeteren. Er komen jaarlijks 3.000 meldingen binnen over parkeeroverlast.

In 2011 was Haarlem de tweede stad in Nederland waar een scanauto rondreed. Maar die auto maakt alleen foto's van kentekens om te controleren of de eigenaar een parkeervergunning heeft of per uur betaalt.

Met de nieuwe scanauto wordt de hele situatie gefotografeerd, dus bijvoorbeeld ook of er een invalideparkeerkaart achter de ruit ligt. Bovendien hoeft de handhaver niet langer uit te stappen om een geprinte bekeuring achter de ruitenwisser te klemmen.

Boze foutparkeerders

De boete wordt dan direct naar de foutparkeerder verzonden, waardoor de handhaver minder vaak in contact zal komen met eventuele boze foutparkeerders. Mogelijk wordt er ook nog een scanscooter aangeschaft voor controles in de nauwe straatjes en hofjes van de stad.

De 15.000 betaalde parkeerplekken in het centrum en omringende wijken leverden Haarlem in 2019, pre-corona dus, elf miljoen euro op. In dat jaar werden 23.000 boetes uitgeschreven, goed voor 1,5 miljoen euro. Boetes voor foutparkeren (op bijvoorbeeld stoepen en kruispunten) moeten daar nog bij worden opgeteld.

De nieuwe scanauto gaat in oktober voor het eerst de straat op.