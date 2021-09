Barry wil vaste stek voor zijn viskraam: 'In acht maanden drie keer verplaatst'

In de afgelopen acht maanden heeft de gemeente Zaanstad Barry Dietz en zijn viskraam Fish&Zo al drie keer naar een andere plek in de wijk Saendelft gestuurd. Barry is het zat, en wil graag een vaste stek. "Ik word gek van dat verhuizen", zegt de visboer, die op de steun van meerdere lokale politieke partijen kan rekenen.

Toen duidelijk werd dat de gemeente geen beleid heeft voor standplaatsen hebben Democratisch Zaanstad (DZ), Partij voor Ouderen en Veiligheid (POV) en de VVD een motie ingediend om dat beleid te gaan maken, en kraamverkopers als Barry tot die tijd te gedogen.

Omzet gehalveerd

Barry staat nu op een wat troosteloze plek bij station Krommenie-Assendelft. "Ik mis zeker de helft van de omzet hier vergeleken met toen ik op de Gele Ring zat, bij het winkelcentrum", zegt Barry. Naar die plek, enkele honderden meters verderop, wil Barry graag terug. "Ik ben er begonnen met een tijdelijke vergunning voor drie maanden in afwachting van een vaste vergunning."

Die vergunning kwam er niet. Sterker nog, Barry kreeg van de gemeente het verwijt dat zijn kraam verloedering in de hand zou werken. De visboer begrijpt daar nog steeds niets van, net als zijn vaste klanten. Zeker ook omdat er geen enkele viswinkel in de buurt is.

Geen beleid

Maar wat bleek toen Barry zich in het vergunningenstelsel ging verdiepen? De gemeente Zaanstad had geen beleid voor standplaatsen. "Als er geen standplaatsenbeleid is, en dat is erkend, dan zijn er ook geen toetsingscriteria om een vergunning af te wijzen", zegt Barry.

Een aantal politieke partijen - DZ, POV en VVD - heeft zich het lot van Barry aangetrokken. "Er zijn ook nog twee andere kraameigenaren - een ijscoman en een verkoper van Surinaamse broodjes - die geen vergunning krijgen", zegt Harry van der Laan van de POV, "wij willen dat er beleid komt en dat deze verkopers tot het allemaal geregeld is gedoogd worden."

De motie die daarvoor is ingediend wordt binnenkort in de raad behandeld. Volgens Van der Laan is een meerderheid van de raad voor. Barry wil zo snel mogelijk terug naar de plek bij het winkelcentrum.