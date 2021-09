Gaslekkage bij graafwerkzaamheden in het centrum van Haarlem

Bij graafwerkzaamheden in het centrum van Haarlem is vanmiddag een gasleiding geraakt. De brandweer werd ingezet en bewoners aan de Wilhelminakade ter hoogte van de Oude Zijlvest werden verzocht om ramen en deuren gesloten te houden.

Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Kennemerland werd de gasleiding geraakt tijdens werkzaamheden aan de openbare weg. “In de buurt van de gasleiding liep ook een waterleiding. Die moest eerst worden afgesloten en daarom is er wat gas gelekt. Dat was in de omgeving te ruiken.”

Ten minste twee woningen hebben een korte periode zonder gas gezeten. De woordvoerder laat weten dat de situatie inmiddels onder controle is en dat er niemand gewond is geraakt.