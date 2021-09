Voorwaardelijke straf voor vernieler Vlinderrots: "Gevangenisstraf heeft geen nut"

De vernieler van de Vlinderrots is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een maand. En daar kunnen de initiatiefnemers van het Hoornse herdenkingsmonument, Jacques en Wanda Beemsterboer, zich wel in vinden. "Een gevangenisstraf heeft geen nut", aldus Jacques.

De 26-jarige verdachte verklaarde niet te weten wat de achtergrond van het monument was, en ook niet waarom hij het vernielde. "Ik weet niet wat er door mijn hoofd ging, en had te veel gedronken. Er gebeurde van alles in m'n hoofd, ik was depressief. Het was alsof iets mij dwong dit te doen. Ik wil u om vergiffenis vragen om het leed dat ik aangedaan heb. Het spijt me ontzettend."

Jacques en Wanda Beemsterboer hoopten vooral op antwoorden. Of hij ook verantwoordelijk was voor de tweede vernieling, amper 24 uur na de eerste. En of hij weet waar de nog zes vermiste vlinders, waaronder die van hun dochter Nadine, zijn gebleven. Maar van beiden zei hij niets te weten.

De man heeft een flink strafblad met vooral winkeldiefstallen erop. "Het ging niet goed met me. Ik moest weg uit het asielzoekerscentrum en sliep op straat." Nadat hij voor een andere zaak in de gevangenis terecht was gekomen, belandde hij bij een GGZ-instelling. Volgens hem gaat het sindsdien beter. "Ik begin weer een beetje mezelf te worden, maar ik ben er nog niet."

Voor Wanda en Jacques was het een emotionele zitting, die slechte herinneringen naar boven haalde, zo legt Wanda uit. "Je zit weer in een rechtbank, te kijken tegen de rug van iemand die iets heeft gedaan", verwijzend naar de rechtszaak tegen de moordenaar, en ex-vriend, van hun dochter Nadine in 2007.

Heel veel indruk maakte het verhaal niet op het echtpaar. "Het komt niet echt oprecht over. Ik heb er m'n twijfels bij. Ik denk dat hij ook verantwoordelijk is voor de tweede vernieling. Dus in hoeverre is dat sorry, sorry, sorry wat waard. Probeert hij de straf wat lager te krijgen. Dat gevoel heb ik er wel bij", aldus Wanda.

Straf lager dan eis

De officier van justitie eiste een celstraf van drie weken, maar daar ging de rechter niet in mee. Die kwam tot een voorwaardelijke celstraf van een maand met een proeftijd van twee jaar. "Dat het als een waarschuwing boven uw hoofd blijft hangen. Om te zorgen dat u de behandelingen vol blijft houden en dat u niet meer opnieuw strafbare feiten gaat plegen."

En daar kunnen Wanda en Jacques zich wel in vinden. "We hebben gelijk gepleit dat deze man geholpen moet worden. Een gevangenisstraf heeft geen nut", legt Jacques uit. Wanda vult aan: "Dan wordt hij daarna weer vrijgelaten, en dan? Misschien dat het dan escaleert. Dan geloof ik meer in intensieve hulp."

Zowel de verdachte als het Openbaar Ministerie hebben twee weken om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak.