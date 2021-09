Nog jaren filerijden in Nieuw-West dankzij broedende lepelaars op rotonde

De aanpassing van de rotonde in Lijnden, vlakbij Nieuw-West en de A9, is op de lange baan geschoven. Bij de rotonde ontstaat volgens automobilisten dagelijks file. De situatie zal nog zeker vier jaar hetzelfde blijven en de vrees is dat het er nog veel drukker wordt.

De rotonde staat op de grond van de gemeente Haarlemmermeer. Maar omdat veel Amsterdammers en werknemers van Amsterdamse bedrijven deze route nemen, zou de gemeente Amsterdam er geld voor uittrekken. Piet Boon van bewonersgroep GoedBeterWest! zag in een gemeentelijk document dat dat voorlopig niet meer zo was.

Een woordvoerder van stadsdeel Nieuw-West bevestigt dat het bedrag voor de aanpassingen van de rotonde "naar achteren geschoven" is. Volgens hem wordt de rotonde waarschijnlijk in 2025 aangepakt. De reden voor het uitstel is de aanwezigheid van broedende lepelaars midden op de rotonde en dat de "planvorming moet worden afgestemd / aangepast op de aanpak van de nabijgelegen brug en de mobiliteitsplannen Nieuw-West".

Boon hoopt dat er alsnog gezorgd wordt dat het verkeer in Lijnden en Nieuw-West kan doorrijden. Hij zegt dat hij van politici vaak te horen krijgt dat Amsterdammers de fiets en het openbaar vervoer moeten gebruiken in plaats van de auto.

"Maar dat is niet het alternatief voor een stadsdeel zoals Nieuw-West, maar ook Noord of Zuidoost", vindt Boon. "Daar zijn de afstanden groter. Daar zijn woonwijken neergezet waar de werkgelegenheid niet in de buurt is. Daar moet ruimte blijven voor de auto. Je ziet gewoon dat daar te makkelijk overheen gestapt wordt."