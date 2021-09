Koninklijke onderscheiding voor gouden paralympische basketbalster Saskia Pronk

In de finale waren de Nederlandse rolstoelbasketbalsters met name in de tweede helft te sterk voor China. Het was de laatste prijs die ontbrak de afgelopen jaren. Na het winnen van het Europees kampioenschap en het wereldkampioenschap, mogen de Orange Lions zich nu tot Paralympisch kampioen kronen. En daar hoort natuurlijk een Koninklijke onderscheiding bij. "Het is echt een hele eer om dit te krijgen", vertelt Saskia Pronk.

Individuele paralympische sporters, zoals de Texelse wielrenster Larissa Klaassen, kregen begin september al een koninklijke onderscheiding opgespeld. De teamsporters moesten hier langer op wachten: om de ceremonie niet te lang te laten duren, kregen zij die later in hun eigen gemeente. Alleen de aanvoerder en coach kregen die symbolisch op dat moment wel.

Mediapartner Regio Noordkop was erbij toen Saskia de onderscheiding kreeg opgespeld: