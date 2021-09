Geen 'Venice Beach' in Zandvoort: bouw nieuw skatepark naast circuit gaat niet door

De Zandvoortse skaters zagen het al helemaal voor zich. Een ondergaande zon en dan skaten op een grote glooiende baan in de buurt van het strand. Zoals het er ook in het Amerikaanse Venice Beach aan toegaat. Helaas, het blijft bij een droom, want de plannen voor een groot nieuw skatepark naast het circuit zijn op het laatste moment toch afgeketst.

De bouw van het nieuwe skatepark, waaronder een zogenaamde pumptrack, is technisch niet haalbaar. Zo maakte wethouder Ellen Verheij aan de raad bekend. Er liggen allerlei kabels en leidingen in de grond en dat maakt de bouwwerkzaamheden onmogelijk.

Haar collega-wethouder Raymond van Haeften maakte in de zomer nog bekend dat de plannen voor het nieuwe skatepark al vergevorderd waren. De opening zou zelfs al mogelijk in het eerste weekend van september, tijdens de Formule 1, plaats kunnen vinden. Er moest alleen nog wat geschoven worden met de exacte locatie. Dat laatste bleek dus toch iets ingewikkelder te liggen.

Oude skatebaan opgeknapt

Het is een domper voor de jongeren in Zandvoort die al lange tijd om een nieuwe skatebaan vragen. De huidige baan aan de Tollensstraat is volgens de skaters te veel verpauperd en doet afbreuk aan het skateplezier. Wethouder Verheij zegt er alles aan te doen om de jongeren tegemoet te komen en daarom zal in ieder geval de oude skatebaan op korte termijn een flinke opknapbeurt krijgen.

De Zandvoortse skaters startten in juni 2020 een petitie voor een nieuwe skatebaan. Ze lieten toen aan NH Nieuws zien wat er mis was met hun skatepark langs het spoor.