Stationsgebouw Abbekerk-Lambertschaag nu een provinciaal monument

Het museum is sinds een jaar eigenaar van het pand, dat langs de A7 en middenin de weilanden staat. Zij willen het afgetakelde pand herstellen, zodat het onderdeel kan uitmaken van de stoomtramlijn Hoorn-Medemblik. "Op deze manier wordt de collectie en daarmee de lokale spoorverbinding zo optimaal mogelijk beschermd", vertelt Van den Broeke.

Over de streep

Dat het voormalig station nu een provinciaal monument is, kan mogelijk deuren openen voor het museum. "Het kan financiers over de streep trekken om te investeren in het stationsgebouw", legt Van den Broeke uit. Daarnaast kan het pand in aanmerking komen voor een subsidie vanuit de provincie voor de restauratie.

Want dat is nodig. Het station stamt uit 1887 en is in de jaren flink veranderd en vervallen geraakt. De eerste stap is dat het gebouw bewoonbaar wordt gemaakt. Een vrijwilliger van het museum gaat erin wonen, zodat het gezekerd is voor de toekomst.