Geen klassieke Sinterklaas-intocht in Amsterdam, ook onzekerheid bij andere comités

Er is veel onduidelijkheid onder sinterklaascomités als het gaat om de regels voor klassieke intochten. Dat blijkt uit een rondgang van NH Nieuws. Veel organisaties staan te popelen om plannen te maken, maar zeggen dat dit lastig is aangezien de maatregelen enorm aan verandering onderhevig zijn. Het comité in Amsterdam ziet zelfs helemaal af van de klassieke intocht.

In Hoofddorp is het nog maar even afwachten of kinderen dit jaar weer enthousiast met hun vlaggetjes de sint toe kunnen zwaaien. "Het hangt nog een beetje in de lucht. We weten gewoon nog niet wat ze landelijk willen", laat Birgit Cramer van den Bogaart van de organisatie achter een intocht in Hoofddorp weten.

"Ik denk dat we het niet moeten willen", zegt ook Jacqueline Staats van het sinterklaascomité in Velserbroek. Het is volgens haar onmogelijk om plannen te maken. "Bij elke stap die je wilt nemen, ontstaan problemen." De organisatie werkt met vrijwilligers. Het voert volgens Staats te ver als die als politieagenten in de menigte moeten staan.

"Het klopt inderdaad dat er veel onduidelijkheid is rondom de anderhalvemeterregel en het wel of niet gebruiken van QR-codes. Het is lastig en daarom hebben wij besloten dit jaar geen traditionele intocht te organiseren", laat Orhan Polat hoofd communicatie van Stichting Sinterklaas in Amsterdam weten.

Een aantal comités heeft vooral vragen rondom de anderhalvemetermaatregel. Veel vergunningen zijn al vroeg in het jaar ingediend en zijn dus gebaseerd op de coronasituatie van die periode. "De maatregelen zijn nu veranderd. Zo is in principe de anderhalvemeterregel komen te vervallen. Ik ben benieuwd wat dit voor ons betekent", laat Marieke Schooneman van het sinterklaascomité uit Enkhuizen weten.

Bij sommigen liggen de twijfels vooral aan de financiële kant, zoals bij het comité in Zaandam Zuid, waar Rene de Reus buikpijn krijgt van de begroting. Onder meer door corona zijn namelijk veel sponsoren afgehaakt. De Reus is nu druk aan het flyeren om toch de nodige inkomsten te genereren.

Zorgen rondom coronapaspoort

In Muiden maken ze zich vooral zorgen over het coronapaspoort. "Als wij een toegangscontrole moeten uitvoeren, blazen we de boel af", zegt Ben Boogaard van het sinterklaascomité. Toch blijft hij optimistisch. "We gaan voor nu uit van een intocht als vanouds. Maar het is wel nog even wachten op landelijke richtlijnen." Ook in de gemeente Schagen hebben ze de intentie weer een klassieke intocht te organiseren. Volgende week gaan ze met de gemeente om tafel, om te kijken naar de mogelijkheden.

In Alkmaar kunnen de sinterklaasfans volgens het sinterklaascomité alvast de sinterklaasspullen van zolder halen. Ze zijn inmiddels in gesprek met de gemeente. Een intocht als vanouds komt er niet, maar buiten de stad gaan ze op zoek naar een locatie met een toegangspoort. "We gaan werken met toegangstesten voor kinderen vanaf 12 jaar. We zullen proberen dit zo leuk mogelijk te organiseren", laat de woordvoerder weten.

Ook de inwoners van Amstelveen kunnen zich al voorzichtig verheugen op een feestelijke aangelegenheid. Daar komt in principe een mini-intocht met een ontvangst in de buitenlucht. De sint legt dit jaar maar een beperkte afstand ter paard af, vertelt woordvoerder van de organisatie achter de intocht Hugo van der Koo. De pepernoten worden hygiënisch uitgedeeld en de pieten geven alle kinderen een boks in plaats van een hand.