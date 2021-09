Liesbeth dwarsboomt verbouwing bruggetje: "Geld wordt hier over de balk gesmeten"

Uit protest zat inwoonster Liesbeth Mol-Spijker gisterochtend op een stoel buiten bij het bruggetje van haar buren. De brug, die in opdracht van de gemeente Medemblik gesloopt en vervangen wordt voor een dam, was volgens haar nog in goede staat. Ze vindt dat er geld over de balk wordt gesmeten, net nu de gemeente heeft aangekondigd zo'n drie miljoen euro te moeten bezuinigen.

"Ik heb m'n stoel meegenomen en ben daar gaan zitten", vertelt een vurige Liesbeth. Het bruggetje, in eigendom van de gemeente, wordt gesloopt en moet plaatsmaken voor een dam met duiker. Daarnaast zijn er ook nog bomen gekapt. Allemaal zonde van het geld, vindt Liesbeth. "De brug zag er nog goed uit, was in een prima staat. Daarnaast hebben die buren ook nog een andere opgang aan de achterkant." Vorige week werd bekend dat de gemeente Medemblik flink moet snijden in subsidies, de belastingen omhoog gaan en er geen geld meer is voor een vernieuwd dorpshuis in Abbekerk en zwembad in Wervershoof. "En dan komt er opeens een nieuwe brug, waarvan ik de kosten zeker op 50.000 euro schat. En dat moeten wij dat als burgers betalen, terwijl verenigingen te horen krijgen dat er geen geld meer is." Statement maken Dus daarom zat Liesbeth gisterochtend vroeg op haar stoel bij de gesloopte brug, om zo een statement te maken. "Er stonden verder geen hekken, er was vooraf ook niks aangekondigd qua werkzaamheden, dus ik mocht daar gewoon komen", vertelt ze verder. "Ook kan er nog bezwaar worden gemaakt op de vergunning die is afgegeven door het Hoogheemraadschap."

Mannen die bij de brug aan het werk waren kwamen en gingen weer. En rond een uurtje of half twaalf stond de politie voor haar neus. "Ze vroegen naar mijn identiteitsbewijs, die ben ik thuis gaan halen." Uiteindelijk hadden ze volgens Liesbeth geen poot om op te staan en konden ze haar niet meenemen. Dat Liesbeth met stoel voor de brug is gaan zitten, deed zij puur uit frustratie. "Ik ben teleurgesteld dat er zo om wordt gegaan met de inwoners, er wordt met gemeenschapsgeld gesmeten." Brug is van de gemeente zelf De gemeente is het niet eens met dat er met geld gesmeten wordt. De brug, die op grond van de gemeente staat, is technisch afgeschreven en te smal voor auto's om veilig de openbare weg op te kunnen. Ook zegt de gemeente dat de kosten, rond de 30.000 euro, al waren gereserveerd voor deze klus en mee zijn genomen in de meerjarenbegroting.

Medemblik steekt wel de hand in eigen boezem wat betreft het beginnen aan de sloop, terwijl er nog bezwaar gemaakt kon worden. "Dit verdient niet de schoonheidsprijs en wij zullen hier in het vervolg scherper op zijn", aldus woordvoerder van de gemeente. Liesbeth laat het er nog niet bij zitten. Gister is de wethouder bij haar langs geweest om over de ontstane situatie te praten. In de commissievergadering van 7 oktober mag ze haar reactie geven. Ook gaat ze een WOB-verzoek indienen om erachter te komen hoe de beslissing werkelijk tot stand is gekomen.