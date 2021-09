Voorlopig geen extra opvanglocaties voor Afghaanse vluchtelingen in de Noordkop

Burgemeester Marjan van Kampen van de gemeente Schagen is voorzitter van de regiotafel en heeft alle burgemeesters in de regio opgeroepen te kijken naar mogelijkheden. "We gaan kijken naar locaties die snel geschikt kunnen zijn voor noodopvang van statuszoekers en eventueel spoedzoekers", laat Hollands Kroon weten, "waar we al woningbouwplannen voor hebben die nu nog niet mogelijk zijn. Hier is nog niets concreets over te zeggen, qua locaties."

Meerdere units

Ook Texel geeft aan op zoek te gaan naar mogelijke locaties. "We hebben hier niet één grote locatie, maar we zijn wel aan het kijken naar meerdere units op een locatie en zoeken daarvoor naar een geschikte plek", zegt gemeentewoordvoerder Linda Dinkelman.

De gemeente Schagen zegt druk bezig te zijn om mensen met een verblijfsstatus aan een huis te helpen. "De opvang van vluchtelingen door het COA heeft alles te maken met de ruimte die er is in asielzoekerscentra", zegt woordvoerder Ans Heijne. "Het zou niet zo moeten zijn dat mensen die inmiddels de verblijfsstatus hebben, nog in een asielzoekerscentrum moeten wonen." Het toekennen van woningen gaat echter niet zo snel en dat heeft alles te maken met de oververhitte woningmarkt. "Het aantal woningen is zeer beperkt en er zijn veel meer woningzoekenden dan beschikbare (huur)woningen."

Maximale opvangcapaciteit

Den Helder laat weten dat de gemeente niet gaat over het toewijzen van plaatsen voor vluchtelingen. "Daarnaast, in Den Helder hebben we een maximale opvangcapaciteit (van in totaal 1.000 vluchtelingen in de opvanglocaties, red.) en die wordt volledig benut." Ook Hollands Kroon geeft aan al veel vluchtelingen met status een plekje te hebben gegeven. "We staan voor de opgave in 2021 69 woningen te vinden voor deze mensen. We verwachten dat we daarin slagen. Door op die manier bij te dragen aan de doorstroming in de opvang van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) helpen we de druk op het COA te verminderen."

Bekijk op de kaart hieronder in welke gemeenten momenteel reguliere, tijdelijke of noodopvanglocaties voor vluchtelingen zijn ingericht.