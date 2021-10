Tieners die in Duitsland worden verdacht van smokkelen crystal meth zijn broers

De twee tieners van zeventien en negentien jaar uit Alkmaar die twee weken geleden zijn gearresteerd in Duitsland zijn broers van elkaar. Zij wilden daar volgens justitie voor bijna een miljoen euro aan crystal meth en xtc-pillen smokkelen, samen met een jongen van slechts vijftien jaar oud. Ook hij is nog steeds verdachte, maar wel thuis bij zijn ouders.

Eerst even terug naar twee weken geleden: op dinsdag 21 september houdt de Duitse politie op de Bundesautobahn 40 over de grens bij Venlo een grootschalige autocontrole. Achterin bij drie Alkmaarse tieners liggen dozen vol harddrugs.

Dit bevestigt de Duitse hoofdofficier van justitie Johannes Hoppmann tegen NH Nieuws na vragen over de zaak. Hij zegt niet inhoudelijk in te kunnen gaan op het onderzoek naar de vermeende drugssmokkel, maar wilde wel iets vertellen over de mogelijk bestraffing.

De maximale straf die hij kan eisen voor een dergelijke daad is in Duitsland zelfs vijftien jaar. "De oudste (19) verdachte is een puber en daarvoor geldt dat wordt onderzocht hoe het staat met zijn ontwikkeling. Als blijkt dat hij op het moment van de daad dezelfde geestelijke ontwikkeling had als een jongere, wordt het jeugdstrafrecht toegepast", aldus Hoppmann.

Jeugdadvocaat over drugssmokkelaars in Duitsland: "Deze jongens zijn echt de sjaak"

Als hij volgens het volwassenenrecht wordt veroordeeld, eist Duitse justitie voor dit soort delicten vijf tot vijftien jaar gevangenisstraf. Als er strafverminderende omstandigheden zijn, kan dit zes maanden tot tien jaar cel zijn.

"De 17-jarige verdachte is, aangezien hij een jongere is, te beoordelen volgens het jeugdstrafrecht", zegt Hoppman. "Bij een veroordeling riskeert de verdachte een jeugdstraf en dit is voor dit delict maximaal tien jaar." Over de 15-jarige doet hij geen uitspraken. Ook is niet duidelijk of hij een derde broer is.

Postpakketten met voedingssupplementen?

We zullen voorlopig vanuit justitie nog niets te horen krijgen over het onderzoek: tussentijdse zittingen over de voorlopige hechtenis zijn in Duitsland bijvoorbeeld niet openbaar.

Die moeten volgens de Duitse strafrechtadvocaat Peter Schäfer zelf aangevraagd worden door de advocaten van de verdachten en zijn niet, zoals in Nederland, standaard elke drie maanden. "En omdat het gaat om twee minderjarigen, is de kans groot dat de zaak sowieso besloten wordt behandeld", vertelde hij eerder tegen NH Nieuws.

De gevonden smokkelwaar van de Alkmaarse tieners zou in postpakketten hebben gezeten van een voedingssupplementenbedrijf uit Duisburg, zo'n tachtig kilometer rijden richting het zuiden van Duitsland. De politie vermoedt dat de drugs uiteindelijk bestemd waren voor Engeland.