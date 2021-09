Bewoners willen geliefd zebrapad terug op kruispunt: "Het is nu verschrikkelijk"

Dat het kruispunt bij de Grevelingenweg in de Hoornse wijk Kersenboogerd begin dit jaar op de schop ging, was voor iedereen een opluchting. Toch verdient de vernieuwde situatie nog niet de schoonheidsprijs: het zebrapad is verdwenen, voorrang hebben voetgangers niet meer, en door de te hoge stoepranden, steken voetgangers en gehandicapten nu gedwongen over via het fietspad.

"In maart stuurde ik al een eerste brief naar de gemeente", legt buurtbewoonster Ellen van der Knaap uit. "We vinden dat de verkeerssituatie er na de vernieuwing niet veiliger op is geworden. Moet je is kijken hoe hard die auto's er nu alsnog aan komen scheuren", zegt Van der Knaap, terwijl ze wijst naar een busje dat met een behoorlijke snelheid over het kruispunt voorbij raast.

Zo'n tien bezorgde bewoners uit de buurt verzamelden zich gister bij het kruispunt in de Kersenboogerd. Daar hadden ze namelijk afgesproken met wethouders Kholoud Al Mobayed en Samir Bashara van de gemeente Hoorn. De omwonenden beklaagden zich opnieuw bij de wethouders over het vernieuwde kruispunt, dat sinds begin dit jaar is vernieuwd.

Bij de oude situatie was een beruchte wegversmalling, waar automobilisten regelmatig op af kwamen racen om voorrang te nemen. Dit leverde in het verleden gevaar op voor overstekende fietsers en voetgangers.

"De gemeente heeft pas in september de extra verkeersdrempels geplaatst, die waren ze gewoon vergeten", concludeert bewoner Jos Seitzinger. "We zouden ook nog een hek krijgen aan de overkant, want er ligt een schooltje daar en voor je het weet rennen er kinderen over het kruispunt. Die hebben we ook nog niet gehad... Dit is gewoon een totale mislukking."

'Schijnveiligheid'

"Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de vernieuwde situatie veiliger is dan voorheen", vertelt wethouder Bashara aan de bezorgde bewoners. "Ik snap dat jullie een veilig gevoel hebben bij een zebrapad, maar het kan leiden tot schijnveiligheid in het verkeer."



Wethouder Mobayed snapt de frustratie van de bewoners. "De ophogingen van de stoepranden zijn inderdaad erg onpraktisch. Ik zie met eigen ogen dat de bewoners met een rollator of een rolstoel moeten uitwijken naar het fietspad en dat is natuurlijk niet de bedoeling."

De wethouder garandeert dat het probleem van de verhoogde stoepranden zal worden opgelost, maar het plaatsen van een nieuw zebrapad is niet zomaar gedaan. "Er gaat natuurlijk een politiek proces aan vooraf. Er is een beleid aangenomen door de gemeenteraad waardoor verschillende zebrapaden zijn komen te vervallen", aldus wethouder Al Mobayed.