Provincie wil dat gasboringen in Waddenzee stoppen

De provincie Noord-Holland wil de gasboringen in de Waddenzee stoppen. In een brief die vandaag naar het demissionaire kabinet is gestuurd, pleit de provincie om vol in te zetten op een schone energietransitie.

Justin Sinner

Al voor de zomer namen de Provinciale Staten een motie aan die opriep om te stoppen met het boren naar aardgas in de kleine velden in de Waddenzee, omdat dat gezien wordt als externe bedreiging voor het Waddengebied. Daarom wil de provincie nu dat het kabinet geen vergunningen meer verstrekt die de natuur in die regio zou belasten. Zo'n vergunning zou betekenen dat er gas en zout gewonnen mag worden in het gebied. Ook zouden lozingen door een gasbooreiland het noorden van de Waddenzee worden toegestaan.

Gedeputeerde van Noord-Holland, Cees Loggen, legt uit waarom de provincie nu deze stap neemt. "Er is in onze Provinciale Staten met bezorgdheid gereageerd op de plannen om naar gas te boren in de Waddenzee. Daarop is een motie aangenomen die verzoekt de vergunningverstrekking daarvoor te stoppen. Wij willen graag met het kabinet het gesprek aan over een stop op boringen naar aardgas in de Waddenzee en een nadere invulling van de Agenda 2050." Met die Agenda 2050 bedoelt Loggen een beleidsstuk over het Waddengebied dat de provincies en het Rijk samen hebben ondertekend. Daarin stond ook dat gaswinning in de Waddenzee zouden worden aangehouden, maar daar komt de provincie nu op terug, onder andere vanwege maatschappelijke weerstand. Schone energie De mening vanuit de provincie is dat er nu vooral moet worden ingezet op een schone energietransitie, hoewel onduidelijk blijft hoe dit moet worden ingevuld. Wel geeft de provincie aan dat de transitie 'waar noodzakelijk, op een zorgvuldige manier in het Waddengebied een plek moet krijgen.' De provincie is overigens niet de eerste instantie die het kabinet verzoekt om de gaswinning te stoppen. Al eerder trokken onder andere de Waddenvereniging, diverse milieuorganisaties en de gemeente Hollands Kroon aan de bel.