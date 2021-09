Nog altijd geen uitsluitsel over verwoestende brand Hoefblad: wie zit erachter?

Het is inmiddels vier maanden na de verwoestende woningbrand aan het Hoefblad in Zwaag, maar zonder enkel spoor van wie de brand heeft aangestoken. Daarom zijn gisteravond beelden van een bewakingscamera getoond in Opsporing Verzocht, tot nu toe is er één tip binnengekomen.

De ochtend na de brand (links) en een foto van hoe de woningen er nu bij staan. - NH Nieuws

De brand, in de nacht van 1 op 2 juni, begon bij een auto die geparkeerd stond onder een carport. Het vuur verspreidde zich snel en verwoeste meerdere woningen. Niemand raakte gewond, maar de schade was enorm. Een dag daarna vermoedde de politie al dat de brand mogelijk was aangestoken. Na onderzoek blijkt ook dat dit zeer waarschijnlijk het geval is, laat de politie weten in de uitzending gisteravond van Opsporing Verzocht. Onbekende man te zien Ook zijn in Opsporing Verzocht beelden vertoond van een bewakingscamera. Eerder gaf de politie daar al een foto van vrij. Op de beelden is een man te zien die over het Hoefblad loopt. Dit gebeurde zo'n tien minuten voor de brand ontstond, rond 01.40 uur. Hij loopt eerst richting het park en even later weer terug. De politie wil in contact komen met iemand die weet wie deze mogelijk belangrijke getuige is. Groepje jongeren Ook hebben buurtbewoners aangegeven dat ze die nacht een groepje jongeren hebben gehoord. Dit was tussen 01.30 uur en 02.00 uur. De politie wil ook weten wie deze jongeren zijn en vraagt hen om contact op te nemen. Na de uitzending van gisteravond kreeg de politie één tip binnen. Ze gaan deze tip nalopen en kijken of die bruikbaar is. De recherche hoopt dat meer mensen zich melden naar aanleiding van de televisieuitzending.