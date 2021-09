Kapotte Polderbaan, het weer en onderhoud zorgen voor meer overlast Schiphol

Omwonenden van Schiphol kunnen vandaag meer last hebben van het vliegverkeer. Vanwege een storing aan de naderingsverlichting van de Polderbaan, de weersomstandigheden en het onderhoud aan de Aalsmeerbaan, worden er momenteel afwijkende vertrek- en naderingsroutes gebruikt.

De Polderbaan van Schiphol is zeker de hele ochtend dicht vanwege een storing aan de verlichting. Volgens een woordvoerder is er een expert bij geroepen die van buiten de luchthaven moet komen. Piloten gebruiken het naderingsverlichtingsysteem om van ver de landingsbaan al te kunnen zien. Schiphol kan nog geen inschatting geven wanneer de storing is verholpen.

Veel wisselingen

Vanwege het defect werden vanochtend de Zwanenburgbaan, Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan ingezet voor het landende verkeer. Bovendien zorgen de weerstomstandigheden en de al gesloten Aalsmeerbaan voor veel wisselingen in het baangebruik. De Aalsmeerbaan is twee weken dicht voor onderhoud.

De Kaagbaan en Buitenveldertbaan worden gebruikt voor het startend verkeer. Daardoor kunnen omwonenden ten westen van Schiphol meer opstijgende vliegtuigen horen overkomen.